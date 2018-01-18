بلدية أبوعريش تزيل 93 سيارة تالفة خلال أسبوع

تركي السالم(صدى):

قامت بلدية محافظة أبوعريش بحملة إزالة للسيارات التالفة ،منذ مطلع هذا الأسبوع ،تم خلالها إزالة 93 سيارة تالفة من الشوارع والأحياء.

وأكد رئيس البلدية محمد بن مسفر القحطاني على أن حمله إزالة التشوه البصري من رفع السيارات التالفة مستمرة، مشيرًا إلى أنه يتم حجز السيارات المرفوعة لمدة ثلاثة أشهر في حجز البلدية، وفي حالة مراجعة مالك المركبة خلال هذه المدة يتم منحه تصريحاً لفسح مركبته بعد تطبيق الضوابط والأنظمة الخاصة بذلك.

يأتي ذلك ضمن حملة إزالة مخلفات التشوه البصري التي تنفذها أمانة منطقة جازان.