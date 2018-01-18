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أمانة الشرقية تحث المواطنين على إبقاء الأماكن العامة نظيفة

أمانة الشرقية تحث المواطنين على إبقاء الأماكن العامة نظيفة
خالد الضبيبي(صدى):

ناشدت أمانة منطقة الشرقية، اليوم الخميس، المواطنين بضرورة الحفاظ على الأماكن العامة والمنتزهات بالمنطقة.

ونشرت الأمانة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” صورًا توضح تشويه المرافق العامة، مطالبة بالمحافظة عليها فهي مسؤلية الجميع.

وطالبت الأمانة المواطنين بمشاركتها للحفاظ على النظافة قائلة :” نسعد بأن تكون المتنزهات والحدائق العامة والساحات البلدية وجهتك للتنزّه ، فشاركنا المحافظة عليها، يداً بيد للمحافظة على نظافة مدينتنا “.

 

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 13696 ] نشر منذ 2 ساعتين

النظافه من الايمان

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