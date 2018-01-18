أمانة الشرقية تحث المواطنين على إبقاء الأماكن العامة نظيفة
ناشدت أمانة منطقة الشرقية، اليوم الخميس، المواطنين بضرورة الحفاظ على الأماكن العامة والمنتزهات بالمنطقة.
ونشرت الأمانة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” صورًا توضح تشويه المرافق العامة، مطالبة بالمحافظة عليها فهي مسؤلية الجميع.
وطالبت الأمانة المواطنين بمشاركتها للحفاظ على النظافة قائلة :” نسعد بأن تكون المتنزهات والحدائق العامة والساحات البلدية وجهتك للتنزّه ، فشاركنا المحافظة عليها، يداً بيد للمحافظة على نظافة مدينتنا “.
alfahd42[ عدد التعليقات: 13696 ] نشر منذ 2 ساعتين
النظافه من الايمان