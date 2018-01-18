” الزبادي ” و ” حبة البركة ” للحصول على شعر طويل

متابعات(صدى):

يعتبر الشعر الطويل الصحي أهم عامل من عوامل الجاذبية للمرأة، فشعر المرأة تاج لها، لذلك كثيرا ما تبحث النساء عن وصفات لإطالة شعرها ونموه بصحة ، والحصول على النعومة واللمعان.

وينصح استشاري بوصفة تتكون من مكونات طبيعية تعمل على إطالة الشعر بشكل رائع وتحصلين على نتيجة خلال شهر من تطبيقها.

وتتكون الوصفة من :معلقة من حبة البركة، معلقة زيت الزيتون، كوب من الزبادي.

اخلطي المكونات مع بعضها جيدا ، وضعى الخليط على شعرك، ويغطي بمنشفة دافئة أويغطي بكيس بلاستيك ،ثم يترك المزيج لمدة 3 ساعات.