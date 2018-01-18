” الزبادي ” و ” حبة البركة ” للحصول على شعر طويل
يعتبر الشعر الطويل الصحي أهم عامل من عوامل الجاذبية للمرأة، فشعر المرأة تاج لها، لذلك كثيرا ما تبحث النساء عن وصفات لإطالة شعرها ونموه بصحة ، والحصول على النعومة واللمعان.
وينصح استشاري بوصفة تتكون من مكونات طبيعية تعمل على إطالة الشعر بشكل رائع وتحصلين على نتيجة خلال شهر من تطبيقها.
وتتكون الوصفة من :معلقة من حبة البركة، معلقة زيت الزيتون، كوب من الزبادي.
اخلطي المكونات مع بعضها جيدا ، وضعى الخليط على شعرك، ويغطي بمنشفة دافئة أويغطي بكيس بلاستيك ،ثم يترك المزيج لمدة 3 ساعات.
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