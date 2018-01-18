مهرجان الأضواء يزين عاصمة الضباب ” لندن” بالأنوار المبهرة

لندن(صدى):

تحولت عاصمة الضباب “لندن” إلى مدينة الأضواء والأنوار مع انطلاق مهرجان لوميير الذى يزين العاصمة البريطانية بالأضواء المبهرة وسط إقبال كثيف من البريطانيين على ذلك المهرجان الذى يُعد الأكبر من نوعه فى بريطانيا.

ويُعد مهرجان الأضواء ” لوميير ” الأكبر فى تاريخ العاصمة البريطانية “لندن”، ويشارك فيه العديد من فنانى الضوء الدوليين، وهو الأضخم مقارنة بنسخ من الحدث سبق تنظيمها فى مدن كبيرة مثل سيدنى الأسترالية وبرلين الألمانية وليون الفرنسية.