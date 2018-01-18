ماكرون يلتقى وفد هيئة المفاوضات السورية المعارضة فى باريس

باريس(صدى):

التقى الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، الأربعاء، بقصر الإليزيه وفد هيئة المفاوضات السورية المعارضة برئاسة نصر الحريري.

وذكرت الرئاسة الفرنسية- فى بيان- أن إيمانويل ماكرون أكد دعم فرنسا للمعارضة السورية الموحدة، مشيدا بما وصفه (بالسلوك البناء الذى تحلت به المعارضة السورية خلال مفاوضات ” جنيف 8 ” ) ومشجعا إياها بمواصلة جهودها خلال الجولة المقبلة للمفاوضات

كما تعهد الرئيس الفرنسي- خلال اللقاء- بحشد كافة الجهود بالتعاون مع الدول المعنية بشكل أساسى للمضى قدما نحو انتقال سياسى شامل فى سوريا وفق لقرار 2264 لمجلس الأمن الدولي.