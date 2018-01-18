طرد محامية مرتدية الحجاب من قاعة محكمة إيطالية

تعرضت محامية مسلمة تدعى أسماء بلفكير للطرد من قاعة محكمة بإيطاليا ،من قبل القاضي بعدما رفضت خلع الحجاب ووجه لها أمر بالخروج قائلًا : ” اخرجي بالحجاب “.

وبحسب وسائل إعلام إيطالية، تم استبعاد المحامية خلال جلسة استماع في محكمة ” تار بولونيا “، بالرغم من أنها درست القانون في واحدة من أهم جامعات إيطاليا.

وأوضحت وسائل الإعلام أن القاضي أمرأسماء بأن تخلع الحجاب أو تترك الجلسة، ورفضت الفتاة خلع حجابها وتركت الجلسة.

يذكر أن رئيس المحكمة الإدارية، أكد أن القاضي لن يتمكن من منع المحامية من الحضور بحجابها مرة أخرى، لافتا إلى أنه طلب منه عدم إصدار هذا التصرف من جديد.