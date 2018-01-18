التحقيق في واقعة إلقاء أم لطفلتها الرضيعة من النافذة

999(صدى):

ألقت امرأة روسية وهي تحت تأثير المخدرات ،ابنتها التي تبلغ من العمر عامين من نافذة المنزل بالطابق الثالث.

و لم تصب الطفلة بأي أذى خطير يهدد حياتها، وحالتها مستقرة، فبعد أن ألقتها والدتها، سقطت على مدخل العمارة، وهي الآن في المستشفى لمراقبة حالتها الصحية.

ووفقًا لوسائل إعلام روسية، رفعت السلطات قضية جنائية ضد الأم بتهمة الشروع في قتل طفلة صغيرة.

وبحسب التحقيقات فإن السلطات المختصة ألقت القبض على المرأة المذكورة وهي تحت تأثير المخدرات.