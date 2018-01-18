تطبيقًا للأوامر الملكية..جامعة الجوف تودع مكافآت الطلاب بزيادة الـ10%

علي العنزي(صدى):

أعلنت جامعة الجوف، اليوم الخميس، عن تطبيقها للأوامر الملكية التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين، وتم إيداع مكافآت طلابها لهذا الشهر متضمنة الزيادة 10 % .

وقالت الجامعة : ” تم إيداع مكافآت طلاب وطالبات جامعة الجوف لهذا الشهر متضمنة الزيادة ١٠٪ التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ورعاه “.

كان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله -‏‎ قد أمر بزيادة مكافأة الطلاب والطالبات من المواطنين بنسبة 10% لمدة سنة.