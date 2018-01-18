تطبيقًا للأوامر الملكية..جامعة الجوف تودع مكافآت الطلاب بزيادة الـ10%
أعلنت جامعة الجوف، اليوم الخميس، عن تطبيقها للأوامر الملكية التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين، وتم إيداع مكافآت طلابها لهذا الشهر متضمنة الزيادة 10 % .
وقالت الجامعة : ” تم إيداع مكافآت طلاب وطالبات جامعة الجوف لهذا الشهر متضمنة الزيادة ١٠٪ التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ورعاه “.
كان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله - قد أمر بزيادة مكافأة الطلاب والطالبات من المواطنين بنسبة 10% لمدة سنة.
alfahd42[ عدد التعليقات: 13696 ] نشر منذ 3 ساعات
موفقين