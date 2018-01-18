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تطبيقًا للأوامر الملكية..جامعة الجوف تودع مكافآت الطلاب بزيادة الـ10%

تطبيقًا للأوامر الملكية..جامعة الجوف تودع مكافآت الطلاب بزيادة الـ10%
علي العنزي(صدى):

أعلنت جامعة الجوف، اليوم الخميس، عن تطبيقها للأوامر الملكية التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين، وتم إيداع مكافآت طلابها لهذا الشهر متضمنة الزيادة 10 % .

وقالت الجامعة : ” تم إيداع مكافآت طلاب وطالبات جامعة الجوف لهذا الشهر متضمنة الزيادة ١٠٪ التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ورعاه “.

كان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله -‏‎ قد أمر بزيادة مكافأة الطلاب والطالبات من المواطنين بنسبة 10% لمدة سنة.

 


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[ عدد التعليقات: 13696 ] نشر منذ 3 ساعات

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