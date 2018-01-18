استعراض أوجه التعاون بين المملكة وإيطاليا في المجالات الاستثمارية

عادل الحربي (صدى):

التقى محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن العمر، بالمبعوث الخاص لرئيس الوزراء الإيطالي ماركو سيموني، من أجل تعزيز العلاقات الثنائية، وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري.

واستعرض عبدالرحمن العمر أوجه التعاون والتنسيق بين المملكة وإيطاليا في المجالات الاستثمارية، وسُبل تشجيع القطاع الخاص في البلدين ، عن طريق شرحًا موجزًا للبرامج والخطط التي يجري تنفيذها حاليًا لتهيئة المناخ الملائم والجاذب لاستقطاب وتنمية الاستثمارات.

وتم تسليط الضوء خلال اللقاء على أهم البرامج والخطط التي تعمل عليها الهيئة العامة للاستثمار في إطار رؤية المملكة 2030.