أمانة “مجلس التعاون ” تحتضن اجتماع سفراء الدول الداعمة لليمن

فهمي محمد(صدى):

عقدت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أمس الأربعاء، اجتماعًا لسفراء مجموعة الدول الـ 19 الداعمة للعملية السياسية في اليمن، بمشاركة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، والأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق.

واستعرض المبعوث الأممي خلال الاجتماع آخر التطورات السياسية التي تشهدها الجمهورية اليمنية.

وخلال الاجتماع، أكد السفراء على دعم جهود المبعوث الأممي الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، من خلال الحل السياسي وفقًا للمرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216.

واطلع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اليمنية محمد آل جابر، على قرار المملكة بإيداع 2 مليار دولار، كوديعة في حساب البنك المركزي اليمني إضافة إلى الوديعة السابقة في البنك البالغة مليار دولار.

ورحّب المبعوث الأممي والسفراء بقرار المملكة الذي يأتي امتدادًا لجهود المملكة الرامية لتقديم كافة أوجه الدعم للشعب اليمني، وما له من أثر إيجابي في دعم استقرار العملة اليمنية والاقتصاد اليمني ورفع المعاناة عن الشعب اليمني، ومساعدته لمواجهة الأعباء الاقتصادية التي تسببت فيها الميليشيات الحوثية.

من جانبه استعرض الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات، الجهود التي تبذلها دول المجلس في تقديم الدعم الإغاثي والإنساني للشعب اليمني الشقيق في كافة المحافظات اليمنية، مؤكدًا موقف مجلس التعاون الداعم لإنهاء الأزمة اليمنية من خلال الحل السياسي المستند إلى المرجعيات الثلاث المُشار إليها.