المركز الإعلامي يعلن تأجيل فعالية ” الفن السابع ” للأفلام الكارتونية العالمية

متابعات(صدى):

أصدر المركز الإعلامي بالرياض، الأربعاء، بيانًا بتأجيل إقامة عروض فعالية ” الفن السابع ” للأفلام الكارتونية العالمية التي كانت مقررة ابتداءً من الخميس 18 يناير وحتى 31 مارس 2018م.

و أشار المركز في بيانه إلى أن سبب التأجيل، هو بعض الأمور المتعلقة بتنظيم الفعالية، مؤكدًا استكمالها على أكمل وجه، لترضي جميع الأذواق، وأنه سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق.

وبحسب البيان خصصت عروض فعالية ” الفن السابع ” لعرض أحدث أفلام الكارتون العالمية: السنافر، the son of bigfoot، Paddington 2، مع عروض متنوعة للرسوم المتحركة اليابانية “المانغا”، والتصوير الفوتوغرافي للأطفال.