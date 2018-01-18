أطباء: العسل يحلي مرة ونصف أكثر من السكر

متابعات(صدى):

أكد الأطباء أن كلا من السكر والعسل يحتويان على الجلوكوز والفركتوز، المسؤلان عن التحلية، و العسل يعطي كمية أكبر من السعرات الحرارية عن السكر ولكن مع ذلك يمكن استخدام كمية قليلة من العسل للتحلية بدلا من استخدام كمية كبيرة من السكر لإعطاء نفس التأثير حيث إن العسل يحلى مرة ونصف مرة أكثر من السكر.

وأيضًا يعتبر العسل منتج طبيعي من النحل لا يعرض لأي عوامل تصنيع ، على عكس السكر الذى ينتج عن طريق تصنيع وتكرير قصب السكر، لذلك فالعسل لايفقد قيمته الغذائية من فيتامينات ومعادن.

وأثبتت الدراسات أن العسل مفيد في حالات الكُحة ، إضافة إلى أنه يحتوى على العديد من مضادات الأكسدة، حيث إن تناول العسل باستمرار بكميات مناسبة يؤدى إلى زيادة تركيز مضادات الأكسدة بالجسم والتى تحمى الجسم من العديد من الأمراض.