” دبس التمر ” يشهد راوجا واسعا بمهرجان ” ويا التمر أحلى 2018″

عبدالعزيز القثامي(صدى):

حظي منتج دبس التمر بمختلف أصنافه على رواج كبير بين زوار مهرجان ” ويا التمر أحلى 2018 ” ، ليسجل مبيعات عالية منذ انطلاقة نظراً لاستخداماته وطرق تقديمه المتعددة ومنها منتوجات ” السمسم، وحلوى الحلقوم، والكيك، والشوكولاتة، والكاتشب ” بالدبس.

وأوضح محمد جاسم بوقوطي أحد المهتمين بتصنيع الدبس أن عملية التصنيع تبدأ بإزالة الأتربة من التمور ومن ثم غسلها بالماء، وبعد ذلك توضع بدرجة حرارة 70 درجه مئوية بالبخار، ثم يتم نزع النواة، ليتم نقله للخزانات من طريق أنابيب للفلترة، وبعد ذلك يتم التبخير، ثم يوضع في خزانات التبريد ويكون المنتج جاهزاً لنقله إلى غرفة التعبئة.

ونظمت أمانة الأحساء بالتعاون مع الغرفة التجارية والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني مهرجان تسويق تمور الأحساء المصنّعة ” ويا التمر أحلى 2018 “.