تناول الماء و شاي البابونج للتخلص من تقلصات القولون

متابعات(صدى):

نشر موقع ” healthline ” تقريرًا جديدًا ، يقدم بعض النصائح والارشادات التي تساعد في التخلص من تقلصات القولون المزعجة.

وكان تناول الماء أولى هذه النصائح ، فاحتساء الماء بكثرة يشجع على الهضم الصحي، ويحافظ على حركة دودية سليمة للطعام داخل أمعائك.

كما ذكر الموقع أن تناول شاي البابونج يساعد في الحد من عسر الهضم، والتخلص من الانتفاخ والغازات، وأقراص الفحم النشط أيضًا يساعدك في التخلص من الغازات المتراكمة في القولون.

وحذر من تناول أطعمة تحتوي على نسبة عالية من الألياف والسليلوز والتي تكون موجود في الورقيات، أو وجبات عالية الدهون مثل المقليات، والمتبلات والطعام الحار، والإكثار من المشروبات الغازية.

وأشار الموقع إلى ضرورة الخفض من معدلات تناول البقوليات مثل الفاصوليا، والعدس، وبعض الخضراوات مثل القرنبيط والكرنب والبروكلي، و تجنب الأطعمة التي تحتوي على اللاكتوز، مثل الحليب والجبن ومنتجات الألبان الأخرى، كما أن تناول الثوم والبصل يزيد من سوء حالة الانتفاخ واحتباس الغازات.