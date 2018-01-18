الشؤون الإسلامية تحذر خطباء صلاة الجمعة من الاجتهادات

علي القحطاني (صدى):

حرصًا من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على منبر صلاة الجمعة، حذرت خطباء الجمعة من بعض الاجتهادات المتلعقة في وقت دخول الخطبة وموضوعها، رافضة قيام بعضهم بإلقائها قبل الزوال أو الإطالة فيها.

وأكد نائب الوزير لشؤون المساجد والدعوة والإرشاد الدكتور توفيق عبدالعزيز السديري، الأربعاء، إن هذه العناية والاهتمام يأتيان من منطلق أن خطبة الجمعة عبادة، وأنها من شعائر الله التي يجب تعظيمها.

وقال السديري : ” المسجد مكان لتوحيد الكلمة وجمع الصف وتوعية أفراد المجتمع ” ،لافتا إلى أن مبنى العبادات على النص عن الله جل وعلا وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن ثم فإنها ليست محلاً لاجتهاد الخطيب، في شأن وقت دخول الخطبة، وموضوعها .