 ينبع تشهد عروضا عالمية لأول مرة في مهرجان ” الشارع الرئيسي “

نايف(صدى):

شهد مهرجان الشارع الرئيسي The Main Street ، ضمن فعاليات الهيئة العامة للترفيه والذي انطلق الأربعاء، فعاليات وعروض عالمية، تشهدها مدينة ينبع لأول مرة.

وتزينت واجهة ينبع بإضاءات ملونة ورسوم زخرفية، من فنانين سعوديين وعالميين، وشملت الفعاليات، حفلات موسيقية، وعروض كوميدية حية بحضور العديد من المواهب والمشاهير في عالم الكوميديا ، و عروض مائية، وورشة الرسم على الجدران.

وتضمن المهرجان سينما خارجية لعرض الأفلام، وعروض الطائرة الورقية، وغيرها من العروض الترفيهية المناسبة لجميع الفئات العمرية.