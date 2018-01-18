” الفوزان للمقاولات” تحصل على تنفيذ شبكات بنية تحتية في برج جدة

نايف السالم(صدى):

حصلت شركة ” الفوزان ” للمقاولات، على عقد تنفيذ شبكات البنية التحتية لمشروع برج جدة الذي يتوقع أن يصبح الأطول في العالم.

وقال طلال بن إبراهيم الميمان عضو مجلس إدارة شركة جدة الاقتصادية المطورة للمشروع، اليوم الأربعاء، عقب التوقيع: ” إن العقد من أكبر العقود المبرمة للبنية التحتية لمشروع خاص في المملكة العربية السعودية وتوقيع مشروع البنية التحتية يفتح مجال الاستثمار للجميع في مدينة جدة الاقتصادية “.

وأكد أن قيمة العقد 620 مليون ريال (165.3 مليون دولار)، على أن تنتهي شركة المقاولات من تنفيذ أعمالها خلال 12 شهرا.