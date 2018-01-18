ترامب: نقل سفارة أمريكا إلى القدس أسرع مما تتوقعون

واشنطن(صدى):

نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن النقل المزمع للسفارة الأمريكية في إسرائيل إلى القدس سيتم خلال عام وذلك بعدما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه يتوقع نقلها بحلول هذا الموعد.

كان وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون قال الشهر الماضي إن نقل السفارة “ربما لا يكون قبل ثلاث سنوات وهذا (تقدير) طموح للغاية” وهو إطار زمني أرجعه مسؤولون في الإدارة إلى العمليات اللازمة للعثور على موقع وتأمينه فضلا عن ترتيب سكن للدبلوماسيين.

وقال نتنياهو وفقا لصحفيين يرافقونه في زيارته إلى الهند “تقييمي الراسخ أن ذلك سيتم أسرع مما تتوقعون .. خلال عام من الآن”.

وردا على سؤال عن هذا التصريح قال ترامب لرويترز في مقابلة إن ذلك ليسصحيحا.

وقال “بنهاية العام؟ نتحدث عن سيناريوهات مختلفة … نحن لا ندرس ذلك”.