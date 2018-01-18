تفتيت حصوات الكلى و الحالب من خارج الجسم بدون جراحة للأطفال بمجمع فيصل الطبي

حسين العلي(صدى):

تواصلاً للخطوات التطويرية التي يشهدها مجمع الملك فيصل الطبي بمحافظة الطائف فقد تم البدء في توفير خدمة تفتيت حصوات الكلى و الحالبين بالموجات التصادمية من خارج الجسم بدون جراحة للأطفال وذلك بالتنسيق بين أقسام المسالك البولية و التخدير ووحدة تفتيت الحصوات حيث تم إجراء تفتيت لحالات الأطفال بنجاح لأطفال تتراوح أعمارهم بين ثلاث الى ثمان سنوات حيث يتم تكسير الحصوة داخل الجسم بدون جراحة و تحت التخدير الكلي و تنزل أجزاء الحصوة مع البول لخارج الجسم و يتميز الاطفال بالسهولة النسبية في خروج كسرات الحصوات مقارنة بالكبار بسبب مرونة أنسجة الجسم .

من جانب آخر أجرى برنامج الرعاية الصحية المنزلية بوزارة الصحة خلال العام الماضي ٣١١٥٢٢ زيارة منزلية بواسطة ٣٢٠ فريق طبي وبمعدل ٢٠٠٠ زيارة يومياً ، حيث تم تطبيق الخدمة في ٢١٣ مستشفى في جميع مناطق ومحافظات المملكة .

وتقدم الصحة خدمات الرعاية الصحية المنزلية منذ عام ١٤٣٠هـ وهي خدمات صحية يتم توفيرها للمرضى الذين تنطبق عليهم المعايير في جميع المناطق والمحافظات في منازلهم وبين أهلهم وذويهم من خلال فريق صحي مؤهل مما يساهم بشكل فعال في استقرار حالة المرضى الجسمية والنفسية وراحة أهليهم وذويهم وكذلك يساهم في زيادة معدلات دوران السرير مما يساعد في خدمة عدد أكبر من المرضى ويخفض التكاليف.

وتجدر الإشارة أن إدارات وأقسام الرعاية الصحية المنزلية في المناطق والمحافظات تقوم بتوفير الرعاية للمرضى بمشاركة أفراد عائلاتهم وتوفير ما يحتاجه المرضى من أدوية ومستلزمات وأجهزة حسب الامكانيات والأنظمة مما كان له الأثر الايجابي النفسي والاجتماعي والصحي.