” الشرقية ” أول أمانة تطبق نمذجة معلومات البناء

خالد الضبيبي(صدى):

تزامنًا مع توجه المملكة لتطبيق الحكومة الرقمية ،والارتقاء بجودة أعمال المشاريع من خلال استخدام التقنيات الحديثة والبرامج الإلكترونية المتخصصة، سجلت أمانة المنطقة الشرقية اسمها كأول أمانة على مستوى المملكة، من خلال تبنيها لدراسة وتطبيق تقنية ” BIM ” نمذجة معلومات البناء.

وأوضح أمين الشرقية المهندس فهد الجبير أن النمذجة ليست مجرد برنامج إلكتروني فقط، بل مجموعة من التقنيات وأساليب عمل تستطيع من خلالها تنفيذ المشروع بجودة عالية وكلفة أقل مع توحيد المواصفات والمعايير الهندسية وهو ما يعد هدفاً استراتيجيا لأمانة المنطقة الشرقية.

وأصبحت تقنية نمذجة المعلومات ضرورة أساسية لكافة المنظمات الطامحة للارتقاء بعملها إلى مراحل التميز، وتضمن تقليل الكلفة وتسهيل إدارة الموارد والحد من الهدر وإنجاز المشاريع .