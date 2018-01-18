إنطلاق المرحلة الأولى لبرنامج تنظيم سوق الضيافة لتطوير المرافق السياحية

عبدالعزيز القثامي(صدى):

أطلقت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وشركاؤها برنامج رقابة لتنظيم سوق الضيافة.

انطلقت المرحلة الأولى لبرنامج الرقابة لتنظيم سوق العمل الذي أطلقته الهيئة العامة للسياحة، من مكتب الهيئة في محافظة الطائف.

وتلك الانطلاقة بهدف معالجة أوضاع المنشآت المخالفة، لمتابعة تطوير الخدمات في المرافق السياحية والتأكد من نظاميتها، والعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة للسياح.

ويهدف البرنامج إلى معالجة العوائق التي تواجه المستثمر، من خلال التنسيق المباشر والمتواصل مع الشركاء الحكوميين، لتحفيز المستثمر المتعثر في الحصول على الرخصة النظامية أو إغلاق النشاط في حال عدم تمكنه من تطبيق اشتراطات التشغيل الآمن والصحي.

ويتوقع أن يسهم البرنامج في حماية المشغل الملتزم من خلال متابعته المخالفين ومطالبتهم بتصحيح أوضاعهم.