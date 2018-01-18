الخارجية الأمريكية: نعمل على منع عودة ظهور داعش في سوريا بتواجد قواتنا هناك

موسكو(صدى):

قال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيرلسون، إن هناك وجود عسكري لأجل غير مسمى في سوريا في إطار استراتيجية أمريكية أوسع نطاقا تهدف لمنع عودة ظهور تنظيم داعش وتمهد الطريق دبلوماسيا أمام رحيل الرئيس بشار الأسد في نهاية المطاف وكبح النفوذ الإيراني.

وأضاف وزير الخارجية ريكس تيلرسون، في خطاب بجامعة ستانفورد أن الولايات المتحدة ستسعى بالسبل الدبلوماسية من أجل خروج الأسد من السلطة لكنه دعا إلى ” التحلي بالصبر ” في اعتراف بأن الأسد عزز موقفه بدعم من روسيا وإيران وأنه لن يترك السلطة على الفور على الأرجح.