احتجاجات ضخمة شمال إيران قبل قليل.. والمحتجون: الثورة مستمرة

طهران(صدى):

اندلعت احتجاجات ضخمة قبل قليل في شمال إيران، وتحديدًا في مدينة أمل الإيرانية، وردد المتظاهرون شعارات مناوئة لنظام خامنئي. وتداول ناشطون مقاطع فيديو لهذه التظاهرات الكبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي قبل قليل.

وكان الحرس الثوري قد أعلن انتهاء الاحتجاجات، ووأد الفتنة، وهو ما ردَّ عليه ناشطون إيرانيون بأن الثورة بدأت، ولن تنطفئ حتى تقتلع نظام خامنئي في إيران.

وتأتي هذه التظاهرات وسط تقارير إيرانية عن نقل المرشد علي خامنئي إلى أحد مستشفيات العاصمة بعد تردي حالته الصحية. وبحسب موقع ” أمد نيوز ” الإيراني، فقد أُدخل خامنئي العناية المركزة، ولم تُكشف تفاصيل وضعه الصحي حتى الآن.

وكانت تقارير إيرانية قد اعترفت بتوسُّع رقعة الإضرابات وإفلاس المؤسسات المالية والمنشآت الصناعية.. مرجحين عودة التظاهرات. فيما دعا قادة إصلاحيون إلى إطلاق حوار وطني جامع، يبدأ بإطلاق السجناء، وعودة المعارضين؛ كون المشاكل التي يمر بها النظام عصية على الإصلاح.