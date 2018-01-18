أب يطلق النار على ابنه قبل زفافه لطلبه مساعدة مالية

القاهرة(صدى):

أطلق تاجر مصري الرصاص على ابنه أسقطه قتيلًا ، وذلك بعد طلبه للحصول على مساعدة مالية تعينه على الزواج، مما أدى لنشوب خلاف بينهما انتهى بمقتل الابن.

و بحسب وسائل إعلام مصرية ، كشفت تحقيقات الشرطة أن المجني عليه ذو الـ23 عاماً، قام بتهديد زوجة أبيه بسلاح لإجبار والده على مساعدته في الزواج، وسرعان ما اتصلت الزوجة على الأب ليعود إِلَى منزله ويطلق الرصاص على ابنه.

و ألقت قوات الشرطة القبض على الأب المتهم ذو الـ53 عاماً، بعدما اعترف بجريمته.