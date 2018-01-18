رابطة العالم الإسلامي تنظم مؤتمر دولي لمواجهة الأفكار المتطرفة

علي القحطاني (صدى):

وقعت أتفاقية تعاون بين كلا من أمين عام رابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، والمجلس العالمي للقادة الدينيين، شملت تنظيم مؤتمر دولي في الأمم المتحدة، يهدف لمحاربة الفكر المتطرف والإرهابي.

ووصف الأمين العام للمجلس العالمي للقادة الدينيين ” باوا جين ” الرابطة بأنها أصبحت ذات تأثير عالمي قوي، وأن الجميع يصغي إليها وإلى حضورها ،وأن العالم أصبح يضع أنظاره لها وأن نظريات التعايش التي تطرحها بثقلها الإسلامي محل الاهتمام والتأثير بشكل واضح.

وتعتبر هذه الاتفاقية تحولاً مهماً في إطار تعزيز البرامج العالمية التي تقوم بها رابطة العالم الإٍسلامي، حسبما أوضح مستشار العلاقات الدولية والإعلامية في الرابطة عادل الحربي.

وقال الحربي : ” أتوقع حضور دولي كبير حيث جرى التنسيق المبدئي على أن ينصب المؤتمر على السلام البيئي شاملاً تنقية الأجواء من علائقها المادية والمعنوية وفي الأخيرة تأتي مواجهة الأفكار المتطرفة والإرهابية التي كدرت الأجواء، وحاولت التأثير على سياقات الاعتدال الفكري “.