الأمم المتحدة تحث على تمكين المنظمات الإنسانية من مساعدة المحتاجين في سوريا

واشنطن(صدى):

حثت الأمم المتحدة في سوريا جميع الأطراف على تمكين المنظمات الإنسانية من مساعدة المحتاجين.

وشدد مكتب الأمم المتحدة في سوريا في بيان صحفي على ضرورة اتفاق كل الأطراف على تيسير الوصول الفوري والآمن لقوافل الأمم المتحدة والهلال الأحمر العربي السوري للسوريين في أنحاء سوريا بما في ذلك المناطق المحاصرة وتلك التي يصعب الوصول إليها.

ودعت الأمم المتحدة الأطراف إلى تيسير عمليات الإجلاء الطبي للحالات الطبية الحرجة، وخاصة في الغوطة الشرقية والفوعة وكفرايا وغيرها من المواقع.

وقال البيان الصحفي إن جميع القطاعات المنقذة للحياة والاقتصادية تقريبًا قد تأثرت بشكل هائل بالعنف. وتعمل المنشآت الصحية في أنحاء سوريا الآن بما يوازي جزءا ضئيلاً مما كانت عليه قبل الأزمة.

وذكـّرت الأمم المتحدة في سوريا كل الأطراف بالتزاماتها وفق القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، التي تحتم حماية المدنيين كما ناشدت السماح لعمال الإغاثة بالقيام بواجبهم لتقييم الاحتياجات والوصول إلى المحتاجين بالمساعدات.