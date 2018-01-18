توجيه بتشكيل لجنة عاجلة للتحقيق في ملاباسات حادث جازان المأساوي

تركي السالم(صدى):

أعلن المتحدث الرسمي لإمارة منطقة جازان، علي بن موسى زعلة، أن أمير جازان بالنيابة، الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، تابع تفاصيل حادث طريق مركز الكدمي في محافظة صبيا المأساوي، وأصدر توجيهاته العاجلة بتشكيل لجنة من الجهات ذات العلاقة بالمنطقة للتحقيق في ملابسات الحادث وتحديد المتسبب.

وفي سياق متصل أصدر الدكتور نبيل بن محمد العامودي،توجيهاته بتشكيل لجنة للوقوف على الطريق المفرد بين مركزي الكدمي وهروب بمنطقة جازان، ورفع تقرير فني عن مسببات الحادث.

ووجَّه بإجراء تحقيق عاجل في الموضوع مع المختصين بفرع الوزارة بمنطقة جازان، والمهندس المشرف على عقد الصيانة، مع مقاول الصيانة لتحديد المسؤولية وأوجه القصور، ليتم محاسبة كافة المتسببين وفق النظام بموجب تقرير مفصل يرفع لمعاليه.

كان طريق مركز الكدمي في محافظة صبيا، شهد الثلاثاء، حادثًا مروع أسفر عن مصرع سبعة أشخاص من أسرة واحدة.