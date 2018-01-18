ننشر توقعات الأرصاد لطقس الخميس..والأدنى بـ ” طريف ” 3 درجات

عادل الحربي (صدى):

نشرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعاتها لطقس الخميس 1 جمادى الأولى 1439 هـ، الموافق 18 يناير 2018.

وأفادت الهيئة بإن رياحا سطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مستوى الرؤية الأفقية تضرب منطقتي الرياض والقصيم، تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، في حين تكون السماء غائمة جزئيا على المرتفعات الجنوبية الغربية وأجزاء من شمال المملكة .

وتكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على مرتفعات عسير، والباحة، والطائف، ومن المتوقع أن تسجل جازان أعلى درجة حرارة بـ 29 درجة مئوية، بينما ستكون في حدها الأدنى بـ”طريف” بـ 3 درجات مئوية.