بريطانيا تطلق حملة لمكافحة الوحدة والعزلة الاجتماعية
أطلقت بريطانيا حملتها الأولى لمكافحة الوحدة والعزلة الاجتماعية اليوم الأربعاء متعهدةً “بدعم عملي وعاطفي” يركز على كبار السن وفاقدي الرعاية، والشباب المعاقين.
وقالت رئيسة الوزراء تيريزا ماي: بالنسبة للكثيرين، الوحدة هي الحقيقة المحزنة للحياة الحديثة. وتابعت ماي أن مبادرتها مستوحاة من لجنة جو كوكس حول الوحدة التى أسستها النائب عن حزب العمال جو كوكس، التي اغتيلت في يونيو 2016 على يد رجل من أنصار تفوق العرق الأبيض.
وقالت: يجب أن نبذل جميعاً كل ما بوسعنا لنتأكد، تكريماً لذكري جو،- من وضع حد لقبول الوحدة إلى الأبد.
الحربي[ عدد التعليقات: 497 ] نشر منذ 2 ساعتين
بسم الله الرحمن الرحيم
الصراحة راحة ، إلى رئيسة وزراء بريطانيا : تيريزا ماي ، نفيدكم أن نادي الوحدة يتصدر قائمة أندية الدرجة
الأولى السعودي بمجموع نقاط بلغ 37 نقطة وبفارق سبع نقاط عن نادي الحزم من محافظة الرس 😂😂😂
أما إن كنت تتحدثين عن الوحدة الإجتماعية ، فأنا أختلف معك تماماً ؛ لأن وسائل التواصل الاجتماعي في ظل
توافر خدمات الإنترنت لم تدع للإنسان مجالاً بأن يشعر بالوحدة الإجتماعية 🔎🔎😂😂😂
مع وافر المحبة .
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 6868 ] نشر منذ 2 ساعتين
شــــــــي جميل .👍🏼👍🏼🌹👍🏼👍🏼.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 41414 ] نشر منذ 1 ساعة
طيب ,,