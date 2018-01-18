بريطانيا تطلق حملة لمكافحة الوحدة والعزلة الاجتماعية

لندن(صدى):

أطلقت بريطانيا حملتها الأولى لمكافحة الوحدة والعزلة الاجتماعية اليوم الأربعاء متعهدةً “بدعم عملي وعاطفي” يركز على كبار السن وفاقدي الرعاية، والشباب المعاقين.

وقالت رئيسة الوزراء تيريزا ماي: بالنسبة للكثيرين، الوحدة هي الحقيقة المحزنة للحياة الحديثة. وتابعت ماي أن مبادرتها مستوحاة من لجنة جو كوكس حول الوحدة التى أسستها النائب عن حزب العمال جو كوكس، التي اغتيلت في يونيو 2016 على يد رجل من أنصار تفوق العرق الأبيض.

وقالت: يجب أن نبذل جميعاً كل ما بوسعنا لنتأكد، تكريماً لذكري جو،- من وضع حد لقبول الوحدة إلى الأبد.