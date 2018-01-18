وجبات تشعرك بالشبع رغم صغر حجمها

متابعات(صدى):

يعد الشعور السريع بالجوع من أهم أسباب زيادة الوزن، فالبعض دائمًا مايشعرون بالجوع على مدار اليوم بالرغم من كثرة الأطعمة التي يتناولونها ، بدون ضبط للشهية.

ويبحث الكثير عن حل لتقليل حجم الوجبات مع الشعور بالشبع أطول وقت ممكن ،للحفاظ على وزنهم ومظهرهم.

وأكد أطباء أن زيادة الوجبات التي تحتوي البروتين والدهون ” الصحية ” تزيد الشعور بالشبع.

ومن أمثلة الوجبات التي تحتوي البروتين الصحي: اللحم الخالي من الدهون، والبيض، والفول والبقوليات، واللبن الزبادي.

وتتمثل الدهون الصحية في : الأفوكادو، والبيض، والمكسرات والفول السوداني، وزيت الزيتون، وزيت جوز الهند.

وتعد أيضًا الأطعمة الغنية بالألياف من أهم العوامل التي تعزز الشعور بالشبع ، ومنها: الأرز البني والخبز الأسمر، والفواكه، والخضروات.