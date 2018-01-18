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المملكة تتجه لانتداب تونسيات لتدريب المواطنات على القيادة

المملكة تتجه لانتداب تونسيات لتدريب المواطنات على القيادة
نايف السالم(صدى):

صرح رئيس الهيئة الوطنية لمدارس تعليم القيادة صابر الجلاصي ، بأن المملكة تسعى لانتداب أساتذة تعليم سياقة تونسيات لتدريس السعوديات قواعد قيادة السيارات ، بالتزامن مع القرار الملكي الذي يمنح المرأة حق قيادة السيارة في 2018 .

ووجه ” الجلاصي ” تحذيرًا من سعي بعض الشركات أو الأشخاص لاستمالة أستاذة مدارس القيادة التونسيات بعقود مشبوهة أو غير قانونية .

ولفت رئيس الهيئة إلى أنه تم تنظيم لقاء مع رئيس جمعية الصداقة التونسية السعودية ماهر مذيوب ، وستعقد خلال الفترة القادمة لقاءاً آخر مع وزيري النقل والتعاون الدولي ؛ من أجل تقنين عملية انتداب مدرسات تعليم السياقة ضمن عقود شغل قانونية عن طريق وكالة التعاون الفني تفاديًا لمثل هذه التحركات المشبوهة .


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