بالصور.. هيئة المساحة الجيولوجية تختتم معرض عالم الجيولوجيا بجازان

تركي السالم(صدى):

اختتمت مساء الأربعاء، فعاليات معرض ” عالم الجيولوجيا وكنوزها 4 ” الذي نظمته هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، وذلك بمركز الراشد التجاري بمدينة جيزان.

وسعي المعرض على مدى أسبوع لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية لرؤية 2030 عبر التحول نحو الاقتصاد القائم على المعرفة ومجتمع المعرفة، بالإضافة إلى رفع القيمة المضافة للموارد الطبيعية في الاقتصاد الوطني .

واطلع زوار المعرض على أهم أعمال الهيئة ومهامها في علوم الأرض وإنجازاتها، وإعلانها عن آخر اكتشافاتها، إلى جانب العروض الخاصة عن الأحجار الكريمة والكشف المجاني للجمهور عن مجوهراتهم وأحجارهم الكريمة التي يقتنوها.

وتابع الحضور توزيع الحرات البركانية في منطقة الدرع العربي، مع مشاهدة الحرة البركانية على الطبيعة من خلال مجسم بركاني يوضح الشكل الحقيقي لأحد أهم الفوهات البركانية بالمملكة، بالإضافة إلى جهاز استشعاري يُمكن للزائر من استخدامه لمعرفة كيفية متابعة الموجات الزلزالية، فضلا عن جناح التنقيب عن المعادن الذي يعرض العديد من المعادن المتنوعة.