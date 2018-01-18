تناول ” شاي الأكياس ” يدمر الجهاز الهضمي والكلى

متابعات(صدى):

يعتقد الباحثون أن شرب الشاي المعبأ في أكياس يدمر الجهاز الهضمي والكلى والعظام، كما أنه أحد أسباب أمراض السرطان والعقم لاحتوائه على الكلور وعلى الكثير من المركبات الأخرى الضارة بالصحة.

ويأتي الكلور في هذا المشروب الشعبي، من مواد تبييض أكياس التغليف التي تحتوي في كثير من الأحيان على ” إبيكلوروهيدرين ” الذي يستخدم كمبيد للآفات، وعند تفاعله مع الماء يمكن أن يؤدي إلى العقم وإلى مشاكل في مناعة الجسم وإلى مرض السرطان.

ويضيف الخبراء أن أكياس الشاي المصنوعة من مواد بلاستيكية خاصة ” صالحة في الغذاء ” ، تنبعث منها مواد سامة لدى شرب الشاي باستمرار أو لدى غليها لأكثر من مرة، مما يضاعف من تركيز المواد السامة في الجسم.

كما أن الشاي المستخدم فيها غالبًا ما يكون من بقايا أوراق الشاي وغبارها الدقيقة التي لا تولد من الشاي سوى لونه الأحمر الذي يصبغ الماء فقط.