بالصور.. أبناء المملكة يشاركون الجالية السودانية الذكرى الـ 62 لعيد الاستقلال

نايف السالم(صدى):

جدد نائب رئيس البعثة الدبلوماسية للسفارة السودانية بالمملكة السفير أسامة سليمان التهنئة للقيادة والشعب السوداني بمناسبة الذكرى المجيدة ال62 لاستقلال السودان، مؤكداً ان هذه المناسبة ترسخ في الاذهان الملاحم البطولية التي خلدها الرواد الأوائل لأجل سيادة الوطن وحمية كرامته وعزته.

وأشاد السفير أسامة سلمان في هذه المناسبة الوطنية بدور النادي السوداني بالرياض في تنظيم احتفالات التي استمرت ثلاثة ايام تضمنت فعاليات متميزة تعبيرا عن الفخر والاعتزاز بما يتمتع به السودان من حضارات وموروثات ثقافية وفنية متنوعة تعكس عمق العلاقات الاجتماعية التي يتفرد بها الشعب السوداني.

واكد ان الاحتفالات كانت ” ناجحة بكل المقاييس ” واستقطبت اعداد كبيرة من افراد الجالية السودانية رغم الأجواء الباردة في مدينة الرياض لا انها اضفت الدفء ونثرت البهجة في نفوس الضيوف والعوائل والأطفال الذين سجلوا حضورا فاعلا بمشاركاتهم في تقديم فقرات إبداعية وفنية رفيعة المستوى.

وقدم السفير اسامه بالشكر والتقدير الى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والي سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والى الشعب السعودي الكريم لما تحظى به الجالية السودانية المقيمة في المملكة من تسهيلات تمكنهم من ممارسة الأنشطة الاجتماعية والثقافية وفق الضوابط والأنظمة مشيرا الى ان العلاقات بين البلدين تشهد تطورا مستمرا في كافة المجالات.

وفي هذا الاطار اثني نائب رئيس البعثة الدبلوماسية للسفارة السودانية بالرياض على الوجه المشرف الذي عرفت بها الجالية السودانية المقيمة في المملكة منذ عقود طويلة بالتزامها التام بالأنظمة وتميزها بالأمانة والاخلاق الحميدة.

وكان النادي السوداني بالرياض بقيادة الاستاذ غالب حامد، اتي هذا الاحتفال بالتعاون مع إدارة ” حديقة الوطن ” بالعاصمة السعودية الرياض على مدى ثلاثة ايام احتفالات وكرنفالات ضخمة بذكرى الاستقلال ال62 وسط حضور دبلوماسي وشعبي كبير يتقدمهم اعضاء السلك الدوبلماسي والمستشار العام بالسفارة عوض هاشم نور الدائم وجمع من الرموز والشخصيات الاجتماعية والثقافية والفكرية من البلد المضيف ولفيف من المقيمين من كافة الجنسيات بالمملكة والإعلاميين إضافة الى أبناء وبنات الجالية السودانية من مختلف الشرائح .

واشتملت الاحتفالات على برامج ثقافية وفنية وتراثية شارك فيها نخبة من المبدعين والفنانين المسرحيين وفقرات إبداعية قدمها الأطفال واناشيد وطنية إضافة الى عروض فلكورية شعبية لمختلف مناطق السودان.