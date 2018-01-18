أمير منطقة جازان يعد بتنفيذ مطالب المواطنين

تركي السالم(صدى):

استقبل الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة، في مجلس الجلسة الأسبوعية بقصر الإمارة مساء اليوم الأربعاء، جموعاً من المواطنين الذين قدموا للسلام على سموه.

ورحب أمير منطقة جازان بالنيابة في مستهل اللقاء بالحضور، معرباً سموه عن سعادته بلقاء المواطنين وبحث كل ما يحتاجونه من خدمات.

وأكد الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد حرص القيادة الرشيدة على توفير كل مل يحتاج إليه المواطن من مشروعات تشمل مختلف المجالات الخدمية ، والتنموية ، والاقتصادية ، وكل ما من شأنه توفير الراحة والرفاهية للمواطن والمقيم بالمملكة، سائلاً الله تعالى أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها وولاة أمرها.

واستمع أمير منطقة جازان بالنيابة خلال الاستقبال لعدد من المطالب التي تقدم بها المواطنون، مبيناً سموه أنها تحظى باهتمامه ومتابعته الشخصية، تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين ، وسمو ولي عهده الأمين – أيدهما الله – في تلمس احتياجات المواطنين والاستماع لمطالبهم في كافة المجالات الخدمية والتنموية.