بالفيديو.. محمد نور يُحفز لاعبي الاتحاد قبل مواجهة الاتفاق

ماجد محمد(صدى):

زار أسطورة نادي الاتحاد محمد نور، اليوم الأربعاء، مقر العميد، من أجل تحفيز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم قبل مواجهة الاتفاق المقبلة، بطريقته الخاصة.

وحرص ” نور ” ، على الالتقاء بلاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، وتحدث معهم حول أهمية مباراة الاتفاق، المقرر إقامتها على ملعب الجوهرة، يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات دور الـ16 من مسابقة كأس الملك.

وأكد ” نور ” ، في حضور رئيس مجلس الإدارة، حمد الصنيع، أن الاتحاد نادي الشعب وتمنى للاعبين التوفيق في المباريات المقبلة.

وكان حارس مرمى الاتحاد، فواز القرني، قد أقام مأدبة عشاء للاعبين بعد نهاية التدريبات الجماعية، اليوم، بالنادي في حضور الإدارة والجهازين الفني والإداري، وتواجد محمد نور لدعم اللاعبين معنويًا.