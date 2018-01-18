بالصور.. أمير حائل يطلق اسم الأمير سعود بن عبدالمحسن على جائزة رالي

علي العنزي(صدى):

أطلق الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل رئيس الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل رئيس اللجنة العليا المنظمة للرالي، اسم الأمير سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين صاحب فكرة أول رالي صحراوي للسيارات في المملكة على جائزة الفائز بالمركز الأول في بطولة رالي حائل نيسان الدولي لهذا العام 2018 .

أوضح الأمير عبدالله بن خالد بن عبدالله مساعد رئيس الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل الرئيس التنفيذي لرالي حائل الدولي، مبيناً أن ذلك يأتي استشعاراً وتقديراً من اللجنة العليا المنظمة للرالي، للدور الريادي الذي قدمه الأمير سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز عندما كان أميراً لمنطقة حائل .

وأكد سموه، أن الفعاليات السياحية والترفيهية والثقافية والتوعوية التي صاحبت الرالي طوال الثلاثة عشر عاماً الماضية كان لها الأثر البالغ في تسويق المنطقة كوجهة سياحية .