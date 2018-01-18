انخفاض في الحرارة قد يصل إلى دون الصفر المئوي على بعض المناطق

علي العنزي(صدى):

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة بيانًا لها اليوم الأربعاء ، تفيد خلاله بتوقعاتها للطقس خلال الأيام المقبلة ، حيث أشارت إلى تقلبات جوية تبدأ من يوم الجمعة وحتى الأحد المقبل ، تؤثر على معظم مناطق المملكة .

وأوضحت الأرصاد الجوية ، إن التقلبات تشهد نشاطًا في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار ، مما يؤدي لإعاقة الرؤية الأفقية والحد من مداها على مناطق شمال وغرب المملكة ، حيث من المتوقع أن تصل سرعة الرياح إلى أكثر من 55 كم للساعة ، لتنخفض معها الرؤية إلى أفل من 1 كم على الجوف تبوك وحائل والحدود الشمالية ممتدة إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية .

ولفتت الهيئة إلى احتمالية أن تصل درجات الحرارة إلى ما دون الصفر المئوي على أجزاء من الجوف والحدود الشمالية وحائل وتبوك .