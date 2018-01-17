أمير الحدود الشمالية يوجه بمتابعة المتغيرات بالأسعار في الأسواق

خالد الضبيبي(صدى):

وجه الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، فرع وزارة التجارة والاستثمار بالمنطقة بتنفيذ خطة عمل متكاملة للرقابة على الأسواق ومنافذ البيع في مختلف محافظات المنطقة تعتمد على تكثيف جولاتها الميدانية.

ويأتي ذلك لضمان متابعة وضبط أي حالات ارتفاع غير مبرر في أسعار السلع، والتأكد من التزام المنشآت بتطبيق الأنظمة بما في ذلك نظام مكافحة الغش التجاري، وضبط المخالفات التجارية بالتعاون مع الهيئة العامة للزكاة والدخل لنظام ضريبة القيمة المضافة, ومتابعة المتغيرات بالأسعار في الأسواق وتحديد أسبابها.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم في مكتبه بالإمارة مدير فرع وزارة التجارة والاستثمار بالمنطقة عبدالرحمن بن جبان العنزي.