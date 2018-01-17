مبادرة ” ادعم ناديك ” : الهلال يحافظ علي الصدارة
كشفت حملة ” ادعم ناديك ” التي أطلقها رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، عن محافظة نادي الهلال علي صدارته مع اقتراب نادي النصر.
وبحسب الجدول الذي نشر عبر حساب آل الشيخ علي موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ؛ بلغ عدد المشتركين حتى الساعة 2 من مساء اليوم ” 113.090 ” مشتركاً.
وسجل الهلال 35.333 مشتركاً، يليه النصر 34.205 مشتركين، والاتحاد ثالثاً بـ 27.070، ثم الأهلي رابعاً بـ 9.482، ثم الشباب خامساً 3.021 مشتركاً.
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 3860 ] نشر منذ 2 ساعتين
ماعندي نيه ادعم اي نادي
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 6861 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يمسيك بالنو وألسرور وكل أنواع ألزهورياخوي غييييوووورررر .🌹💐🌺🌷.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 13 ] نشر منذ 38 دقيقة
اللي تستغرب ان مشجعي الأندية يضحك عليهم ومع ذلك مستمرون.. أين العقول ياسادة.