مبادرة ” ادعم ناديك ” : الهلال يحافظ علي الصدارة

طلال الغامدي(صدى):

كشفت حملة ” ادعم ناديك ” التي أطلقها رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، عن محافظة نادي الهلال علي صدارته مع اقتراب نادي النصر.

وبحسب الجدول الذي نشر عبر حساب آل الشيخ علي موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ؛ بلغ عدد المشتركين حتى الساعة 2 من مساء اليوم ” 113.090 ” مشتركاً.

وسجل الهلال 35.333 مشتركاً، يليه النصر 34.205 مشتركين، والاتحاد ثالثاً بـ 27.070، ثم الأهلي رابعاً بـ 9.482، ثم الشباب خامساً 3.021 مشتركاً.