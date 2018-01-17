إصابة مهند عسيري تُربك حسابات النادي الأهلي

نواف السالم(صدى):

أربك نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مهند عسيري، حسابات الجهاز الفني، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة الباطن الأخيرة، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من الدوري المحترفين.

وقال النادي الأهلي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ” ، إن مهاجم الفريق مهند عسيري، واصل برنامجه العلاجي، اليوم الأربعاء، نتيجة إصابته بتمزق عضلي من الدرجة الأولى في مباراة الباطن، ويحتاج للعلاج لمدة أسبوعين من تاريخ الإصابة.