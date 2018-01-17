” شكراً سلمان ” .. يمنيون يعبرون عن امتنانهم لوقوف المملكة بجانبهم

نايف السالم(صدى):

أبدى الشعب اليمني، امتنانه لتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بإيداع ملياري دولار أمريكي كوديعة في حساب البنك المركزي اليمني من خلال وسمي ” #خادم الحرمين الشريفين يرفع المعاناة عن الشعب اليمني، و #شكراً سلمان ” .

وبدون شك فإن التوجيهات الكريمة الخاصة بالوديعة قطعت الطريق على المشككين في دعم المملكة للشعب اليمني؛ حيث حرصت المملكة منذ الوهلة الأولى على الوقوف بجانب الشعب اليمني، والتخفيف من معاناتهم.

وجاءت تعليقات اليمنيون ما بين الترحيب والإشادة بموقف المملكة، لإنقاذ اليمن ودعم الشرعية، والتصدي لأعداء اليمن.