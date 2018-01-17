مستشار تخطيط: القرارات الوطنية تؤثر على المستوى المحلي

نايف السالم(صدى):

أكد مستشار التخطيط الدكتور عبدالله الفايز ، إن هناك مشاكل تخطيطية في مدن المملكة تتمثل في غياب المخططين من لديهم إلمام كافي بمفاهيم التخصص .

وأشار ” الفايز ” خلال حواره لبرنامج ” معالي المواطن ” ، إلى أن هناك مستويات للتخطيط منها التخطيط على المستوى الوطني والمناطقي والمحلي ، موضحًا أن القرارات التي يتم اتخاذها على المستوى الوطني تؤثر بشكل فوري على المحلي ، قائلًا ” كلما صدرت قرارات سياسية لمصلحة المواطن يجب سرعة تهيئة المناطق لها ” .