أمنكو تخصص بدل غلاء معيشة لموظفيها

عادل الحربي(صدى):

أعلنت الشركة العربية لخدمات الأمن والسلامة ” أمنكو ” – إحدى شركات باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية- بتخصيص بدل غلاء المعيشة خلال العام 2018، مشيرة إلي أنها ستبدأ الصرف اعتبارًا من يناير الجاري.

وبهذه المناسبة، قال رئيس مجلس إدارة شركة أمنكو، أحمد بن محمد الصانع: إن الشركة تفاعلت على الفور مع الأوامر الملكية الصادرة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بصرف بدل غلاء المعيشة لجميع موظفي الدولة للحد من الأعباء المعيشية على المواطنين جراء رفع الدعم عن بعض المنتجات.

وفي سياق متصل ذكر الأستاذ فهد بن مبارك القثامي الرئيس التنفيذي للشركة أن الشركة هي جزء من كيانات القطاع الخاص في المملكة التي تقدم خدماتها لأكثر من 3 عقود، وتتفاعل مع القرارات المهمة الصادرة عن مجلس الوزراء، خاصة وأن لديها كوادر وطنية تسهم بدور مهم في تقديم خدمات متميزة للشركات والقطاعات التي تعمل معها.