غرفة الرياض تعلن عن وظائف شاغرة في 4 شركات

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بمدينة الرياض، عن توافر عددٍ من الوظائف الشاغرة للسعوديات، لدى 4 شركات بالقطاع الخاص، وهي: “ البنك الأول – شركة شاس لخدمات المياه – شركة الوسطاء – شركة الفطيم العالمية التجارية ” .

وذكرت الغرفة أن الوظائف متاحة لحمَلة شهادة الكفاءة المتوسطة وشهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس، باسم:

– مسؤولة خدمة عملاء.

– أخصائية كيميائية.

– مسؤولة استقبال بأجنحه فندقية.

– مسؤولة حجوزات فندقية.

– مسؤولة إدارة سوشيال ميديا.

– مسؤولة التسويق الإلكتروني.

– مساعدة مبيعات عليا.

– مساعدة مبيعات.

– مديرة معرض.

وأوضحت الغرفة، أنه سيتم إجراء المقابلات بمقر فرع السيدات بغرفة الرياض – طريق الملك عبدالله، وذلك اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 22 يناير 2018م، ولمدة 4 أيام، عند الساعة التاسعة صباحًا.

وللاستفسار يُرجى الاتصال على الهواتف التالية: (0114567278)- سنترال: (0114942333) تحويلة (106 – 107).

ولتقديم طلب التوظيف، يُرجى الدخول (من هنـــــــــــــا)