غرفة الرياض تعلن عن وظائف شاغرة في 4 شركات
أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بمدينة الرياض، عن توافر عددٍ من الوظائف الشاغرة للسعوديات، لدى 4 شركات بالقطاع الخاص، وهي: “ البنك الأول – شركة شاس لخدمات المياه – شركة الوسطاء – شركة الفطيم العالمية التجارية ” .
وذكرت الغرفة أن الوظائف متاحة لحمَلة شهادة الكفاءة المتوسطة وشهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس، باسم:
– مسؤولة خدمة عملاء.
– أخصائية كيميائية.
– مسؤولة استقبال بأجنحه فندقية.
– مسؤولة حجوزات فندقية.
– مسؤولة إدارة سوشيال ميديا.
– مسؤولة التسويق الإلكتروني.
– مساعدة مبيعات عليا.
– مساعدة مبيعات.
– مديرة معرض.
وأوضحت الغرفة، أنه سيتم إجراء المقابلات بمقر فرع السيدات بغرفة الرياض – طريق الملك عبدالله، وذلك اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 22 يناير 2018م، ولمدة 4 أيام، عند الساعة التاسعة صباحًا.
وللاستفسار يُرجى الاتصال على الهواتف التالية: (0114567278)- سنترال: (0114942333) تحويلة (106 – 107).
ولتقديم طلب التوظيف، يُرجى الدخول (من هنـــــــــــــا)
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