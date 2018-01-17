بالصور.. النصر يعقد أول اجتماع له بعد تشكيل المجلس

نواف السالم(صدى):

قدم رئيس نادي النصر، سلمان بن فهد المالك، الشكر والتقدير لمعالي رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي بن عبد المحسن آل الشيخ لاعتماده اعضاء مجلس الإدارة متمنيًا أن يوفق المجلس لتحقيق تطلعات وآمال كل النصراويين.

وجاء ذلك في مستهل كلمته بالإجتماع الأول لمجلس الإدارة والذي رحب فيه المالك بأعضاء المجلس مؤكدًا لهم على أن المسئوليات والتحديات كبيرة.

وإطلع اعضاء المجلس على الوضع المالي والإداري الحالي للنادي، والقضايا الخارجية والداخلية، وتحديد الأولويات خلال المرحلة المقبلة إلى نهاية الموسم.