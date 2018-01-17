رجوي تؤكد أن الشعب الإيراني مصمم على إسقاط نظام الإرهاب

طهران(صدى):

أكدت زعيمة المعارضة الإيرانية مريم رجوي، أن الشعب الإيراني مصمم على إسقاط نظام الإرهاب، مع اندلاع الاحتجاجات ضد الأوضاع الاقتصادية المتردية.

وقالت رجوي عبر حسابها علي موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، ” يشدد المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية مرة أخرى، على مشروع جبهة التضامن لإسقاط نظام الإرهاب الحاكم باسم الدين وضرورة التضامن بين جميع القوى المطالبة بالجمهورية ” .

وأضافت، أن ذلك يأتي ” من أجل تحقيق نظام سياسي ديموقراطي ومستقل قائم على فصل الدين عن الدولة ” .