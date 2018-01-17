رجوي تؤكد أن الشعب الإيراني مصمم على إسقاط نظام الإرهاب
أكدت زعيمة المعارضة الإيرانية مريم رجوي، أن الشعب الإيراني مصمم على إسقاط نظام الإرهاب، مع اندلاع الاحتجاجات ضد الأوضاع الاقتصادية المتردية.
وقالت رجوي عبر حسابها علي موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، ” يشدد المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية مرة أخرى، على مشروع جبهة التضامن لإسقاط نظام الإرهاب الحاكم باسم الدين وضرورة التضامن بين جميع القوى المطالبة بالجمهورية ” .
وأضافت، أن ذلك يأتي ” من أجل تحقيق نظام سياسي ديموقراطي ومستقل قائم على فصل الدين عن الدولة ” .
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