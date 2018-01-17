أجهزة حديثة للكشف عن مستوى الإشعاع في خضراوات ” أبوعريش “

تركي السالم(صدى):

راقبت بلدية محافظة أبو عريش أمس الثلاثاء، ممثلة في إدارة صحة البيئة في مراقبة مستوى النترات والمبيدات والإشعاع في الخضراوات والفواكه في أسواق المحافظة؛ وذلك بعد أن تم تأمين مجموعة من الأجهزة التقنية الحديثة للمراقبة الميدانية.

وقال رئيس البلدية محمد بن مسفر القحطاني إنه تم تأمين مجموعة من الأجهزة والتقنيات المستخدمة في مجال الصحة العامة وحماية صحة المستهلك ميدانيًّا، أهمها جهاز قياس كمية النترات في الخضراوات والفواكه.

وأوضح القحطاني أن إدارته تعمل على استحداث كل ما هو حديث ويتواكب مع التقنيات والأبحاث الحديثة لمراقبة محتوى النترات في الفواكه والخضراوات الطازجة المعروضة في الأسواق، كما يعمل الجهاز على كشف الإشعاع في الأغذية، وذلك من خلال فحص يستغرق ثواني عدة.