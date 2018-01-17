سجن الحائر يشهد اسلام 28 شخصا من جنسيات مختلفة خلال 4 اشهر

سعيد العجل(صدى):

تنفيذاً لتوجيهات سعادة مدير عام السجون بتفعيل مبدأ المشاركة المجتمعية بين مؤسسات الدولة ومن ذلك الجهات الخيرية التي ترغب بتقديم المناشط لتوعية السجناء والأخذ بأيديهم نحو الطريق الصحيح وبإشراف ومتابعة من سعادة مدير السجون بمنطقة الرياض العميد علي بن محمد ال قوت تم تدشين المكتب التنسيقي للمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالشفاء داخل الإدارة العامة لسجن الحائر تحت إشراف شعبة التوجيه الفكري والمعنوي وذلك لتقديم المناشط الدعوية والثقافية وتحسين صورة الإسلام لدى السجناء غير المسلمين .

وقد نتج عن ذلك بحمد الله تعالى إعلان ٢٨ سجين دخولهم في الإسلام من مختلف الجنسيات عن قناعة تامة خلال الربع الأول من هذا العام ١٤٣٩ .

وبهذه المناسبة قال سعادة العقيد سعد بن عبد العزيز السلوم مدير السجن نحمد الله تعالى على هذه النعمة وهذا ولا شك يؤكد عناية المملكة العربية السعودية على نشر الصورة الصحيحة عن الإسلام حتى داخل السجون وبين من حاد عن الطريق الصحيح عملاً بقوله تعالى {ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن } .

وهنا تجدر الإشارة إلى أن شعبة التوجيه الفكري والمعنوي لديها العديد من الشراكات مع مختلف المؤسسات للتعاون في تقديم البرامج الإصلاحية داخل السجن التي تهدف إلى تحقيق رسالة المديرية العامة للسجون .