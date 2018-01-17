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” الغذاء والدواء ” تحذر من الاستخدام الخاطئ لرقائق الألمنيوم

” الغذاء والدواء ” تحذر من الاستخدام الخاطئ لرقائق الألمنيوم
عادل الحربي(صدى):

حذرت هيئة الغذاء والدواء من استخدام رقائق الألمنيوم في الطهي أو تسخين الأغذية ، أو في حفظ الأغذية الحامضية وعالية الملوحة أو تعريضها لدرجات الحرارة المرتفعة وإدخالها في الميكروويف لما له من أضرار خطيرة .

وأوضحت الهيئة إن القصديرلا يعد ضارًا بالصحة في حال تم استخدامه بطريقة صحيحة ، من خلال تغليف الأغذية وحمايتها من الجفاف وفقد النكهات أو انتقال الروائح الأخرى إليها ، أو لحماية الأغذية من الضوء الذي يؤثر على بعض الأغذية المحتوية على دهون كالشيكولاتة وبعض الحلويات .


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