” الغذاء والدواء ” تحذر من الاستخدام الخاطئ لرقائق الألمنيوم

عادل الحربي(صدى):

حذرت هيئة الغذاء والدواء من استخدام رقائق الألمنيوم في الطهي أو تسخين الأغذية ، أو في حفظ الأغذية الحامضية وعالية الملوحة أو تعريضها لدرجات الحرارة المرتفعة وإدخالها في الميكروويف لما له من أضرار خطيرة .

وأوضحت الهيئة إن القصديرلا يعد ضارًا بالصحة في حال تم استخدامه بطريقة صحيحة ، من خلال تغليف الأغذية وحمايتها من الجفاف وفقد النكهات أو انتقال الروائح الأخرى إليها ، أو لحماية الأغذية من الضوء الذي يؤثر على بعض الأغذية المحتوية على دهون كالشيكولاتة وبعض الحلويات .